

Поиск по фамилии

Точный Неточный





Результаты поиска 'Логвиненко' в ЦГИ



А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я Страницы:

1 2 3 4 5 6 7 8

Фамилия Логвиненко Логвиненко Анна Ивановна (1914.01.28,Сумск.обл.,Конотопск.р-н,с.Кошары--,2000) на 2000.06.15 жительница: Украина Сумск.обл.,Конотопск.р-н,с.Кошары



Логвиненко Анна Игнатьевна (1915.09.18,Харьковск.обл.,Изюмск.р-н,с.Червоний Оскил--,1998) на 1998.05.26 жительница: Украина Донецк.обл.,г.Краматорск



Логвиненко Анна Иосифовна (1915.12.09,Севастополь--,1998) на 1998.03.26 жительница: Крым г.Севастополь



Логвиненко Анна Карповна (1914.04.10,Кировоградск.обл.,Новомиргородск.р-н,с.Шпаково--,1997) на 1997.10.31 жительница: Украина Кировоградск.обл.,Новомиргородск.р-н,с.Панчево



Логвиненко Анна Кирилловна (1915.08.30,Харьковск.обл.,Лозовск.р-н,д.Краснопавловка--,2003) на 2003.05.23 жительница: Украина Харьковск.обл.,Лозовск.р-н,с.Весело



Логвиненко Анна Климентьевна (1905.11.10,Запорожск.обл.,Куйбишевск.р-н,с.Смирново--,1997) на 1997.06.27 жительница: Украина Донецк.обл.,Тельмановск.р-н



Логвиненко Анна Константиновна (1910.07.01,Киевск.обл.,Фастовск.р-н,д.Борова--,1998) на 1998.03.21 жительница: Украина Киевск.обл.,Фастовск.р-н,д.Борова



Логвиненко Анна Леонтьевна (1916.08.16,Киев--,1998) на 1998.03.26 жительница: Украина Донецк.обл.,д.Корсунь



Логвиненко Анна Марковна (1915.03.25,Кировоградск.обл.,Новоукраинск.р-н,с.Ровно--,1998) на 1998.05.16 жительница: Украина Кировоградск.обл.,Кировоград



Логвиненко Анна Михайловна (1908.07.01,Харьковск.обл.,Сахновщинск.р-н,с.Жовтень--,1999) на 1999.10.06 жительница: Украина Харьковск.обл.,Сахновщинск.р-н



Логвиненко Анна Николаевна (1905.09.18,Черкасск.обл.,Кановск.р-н,с.Черниши--,1998) на 1998.05.18 жительница: Украина Черкаск.обл.,Кановск.р-н



Логвиненко Анна Омельяновна (1915.07.20,Черниговск.обл.,Новгород-Северск.р-н,с.Смяч--,1999) на 1999.04.24 жительница: Украина Черниговск.обл.,Новгород-Северск.р-н,г.Новгород-Северский



Логвиненко Анна Павловна (1911.06.11,Херсонск.обл.,Голопристанск.р-н,г.Гола Пристань--,1997) на 1997.08.16 жительница: Украина г.Киев



Логвиненко Анна Прокофьевна (1908.07.31,Херсонск.обл.,Ивановск.р-н,д.Ивановка--,1997) на 1997.08.21 жительница: Украина Херсонск.обл.,Ивановск.р-н



Логвиненко Анна Прохоровна (1915.01.01,Черниговск.обл.,Бобровицк.р-н,с.Свидовец--,2001) на 2001.04.20 жительница: Украина Черниговск.обл.,Бобровицк.р-н,с.Свидовец



Логвиненко Анна Сафоновна (1911.08.06,Черниговск.обл.,Менск.р-н,с.Жовтнево--,1999) на 1999.11.25 жительница: Украина Черниговск.обл.,Менск.р-н,с.Жовтнево



Логвиненко Анна Тимофеевна (1914.08.22--,2002) на 2002 жительница: Московск.обл. Дмитровский р-н,г.Дмитров ул.Космонавтов 20а-47



Логвиненко Анна Трофимовна (1911.07.20,Днепропетровск.обл.,Павлоградск.р-н,с.Везивок--,1997) на 1997.12.05 жительница: Украина Днепропетровск.обл.,Павлоградск.р-н,с.Везивок



Логвиненко Анна Трофимовна (1914.01.31,Херсонск.обл.,Каланчацк.р-н,с.Хорлы--,1998) на 1998.02.09 жительница: Украина Херсонск.обл.,Каланчацк.р-н,с.Хорлы



Логвиненко Анна Федоровна (1916.07.25,Киевск.обл.,Баришовск.р-н,с.Леляки--,2000) на 2000.08.02 жительница: Украина Николаевск.обл.,г.Первомайск



Логвиненко Анна Яковлевна (1911.02.02,Кировоградск.обл.,Новоукраинск.р-н,с.Мареновка--,1998) на 1998.04.01 жительница: Украина Кировоградск.обл.,Новоукраинск.р-н,с.Мареновка



Логвиненко Анна Яковлевна (1911.02.06,Кировоградск.обл.,Новоукраинск.р-н,с.Мареновка--,2001) на 2001.04.04 жительница: Украина Кировоградск.обл.,Новоукраинск.р-н,с.Мареновка



Логвиненко Антон Саватьевич (1910.08.17,Черкасск.обл.,Кановск.р-н,с.Черниши--,2002) на 2002.04.03 житель: Украина Черкаск.обл.



Логвиненко Антонина Ильинична (1912.06.10--,2002) жительница: г.Санкт-Петербург, паспорт от 1978.12.27



Логвиненко Валентина Федосеевна (1912.03.11,Николаевск.обл.,Братск.р-н,д.Братское--,1997) на 1997.06.12 жительница: Украина Николаевск.обл.,Братск.р-н,д.Братское



Логвиненко Варвара Владимировна (1908.12.04,Киевск.обл.,Броварск.р-н,с.Гоголов--,2003) на 2003.05.20 жительница: Украина Киевск.обл.,Броварск.р-н



Логвиненко Варвара Ивановна (1913.01.01,Киевск.обл.,г.Березань--,1998) на 1998.03.05 жительница: Украина Киевск.обл.,г.Березань



Логвиненко Варвара Петровна (1914.12.24,Харьковск.обл.,Волчанск.р-н,с.Пищано--,1998) на 1998.06.26 жительница: Украина Луганск.обл.,г.Щастя



Логвиненко Варвара Самойловна (1911--,2002) на 2002 жительница: г.Омск



Логвиненко Варвара Сидоровна (1907.07.01,Запорожск.обл.,Пологовск.р-н,с.Инженерне--,2000) на 2000.02.16 жительница: Украина Запорожск.обл.,Пологовск.р-н



Логвиненко Василий Гаврилович (1899,Азово-Черноморский кр., Лабинский р-н, ст. Засовская--) преподаватель географии, Школа №398 Москва, житель: Московская обл.,Раменское, 1-я Интернациональная ул., 17 [Книга памяти Московской обл.]



Логвиненко Василий Григорьевич (1916.03.08,Запорожск.обл.,Бердянский р-н,с.Успеновка--,1998) на 1998.03.27 житель: Украина Запорожск.обл.,Приазовск.р-н,с.Ботиево



Логвиненко Василий Иванович (1911.05.07,Херсонск.обл.,Нижнесирогожский р-н,с.Новоолександровка--,1998) на 1998.06.10 житель: Украина Запорожск.обл.,Веселовск.р-н,д.Весело



Логвиненко Василий Николаевич (1914.03.10,Запорожск.обл.,Токмацк.р-н,с.Новопрокоповка--,1998) на 1998.08.25 житель: Украина Запорожск.обл.,Токмацк.р-н,с.Новопрокоповка



Логвиненко Василий Тимофеевич (1886,Харьковская губ., Лебединский уезд,с.В. Исторой---1938.05.19) украинец, б/п, работал кузнецом колхоза <Скороход>, житель: Иркутская обл.,на участке Иванический Аларского аймака Арест: 1938.03.03 Осужд. 1938.05.15 тройка при УНКВД Иркутской обл.. Обв. по ст. ст. 58-1 <а>, 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР Расстр. 1938.05.19. Место расстрела: г.Иркутск Реаб. 1958.04.29 определением Военного трибунала ЗабВО, основание: реабилитирован [Книга памяти Иркутской обл.]



Логвиненко Василина Григорьевна (1916.08.11,Одесск.обл.,Савранск.р-н,с.Осички--,1996) на 1996.12.16 жительница: Украина Одесск.обл.,Савранск.р-н,с.Осички



Логвиненко Василина Ивановна (1911.08.21,Запорожск.обл.,Гуляйпильский р-н,с.Нововасилевское--,1999) на 1999.04.27 жительница: Украина Черниговск.обл.,Талалаевск.р-н,д.Талалаевка



Логвиненко Вера Павловна (1903,Сталинградская обл.--,1943) русская, образование: среднее, б/п, Машинистка, жительница: г.Ставрополя Арест: 1943.01.25 Приговор: 10 лет лагерей [Книга памяти Ставропольского края]



Логвиненко Вера Терентиевна (1914.09.17,Киев--,2003) на 2003.07.24 жительница: Украина г.Николаев



Логвиненко Вера Терентьевна (1914.09.17,Киев--,1998) на 1998.06.18 жительница: Украина г.Николаев



Логвиненко Вера Тимофеевна (1912.08.02,Одесса--,1998) на 1998.12.29 жительница: Украина г.Одесса



Логвиненко Вера Федоровна (1911.07.01,Полтавск.обл.,Шишацк.р-н,с.Федунка--,2000) на 2000.02.28 жительница: Украина г.Львов



Логвиненко Виктор Федорович (1919--,2002) на 2002 житель: Пермск.обл. г.Соликамск, Матросова, 16-62



Логвиненко Владимир Емельянович (1894,Таврическая губ.,с.Ново-Яковлевка--,1931) русский, образование: начальное, житель: Алма-Атинская обл. Арест: 1931 Арест., ОО ПП ОГПУ в Казахстане. Осужд. 1932.02.25 тройка при ПП ОГПУ в Казахстане. Обв. 58-2, 58-11 УК РСФСР. Приговор: 10 лет ИТЛ Реаб. 1999.11.30 пр-ра Алматинской обл.,основание: Закон РК от 1993.04.14 [Сведения ДКНБ РК по г.Алматы]



Логвиненко Гавриил Афанасьевич (1900,Полтавская обл.,с.Решетиловка--,1941) украинец, директор, сельская школа., житель: Полтавская обл.,с.Решетиловка. Осужд. 1941.12.16 Особое совещание НКВД СССР. Обв. по ст. 58. Приговор: 10 лет лишения свободы. Умер 4.4.42 в на пересыльном пункте. [Книга памяти Республики Татарстан]





Страницы:

1 2 3 4 5 6 7 8





